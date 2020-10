Economia Governo zera imposto de importação de soja e milho para tentar conter preços Alimentos vêm registrando em alguns casos aumento superior a 50% no acumulado do ano

O governo decidiu zerar o imposto de importação de soja e milho para tentar conter os preços dos alimentos, que vêm registrando em alguns casos aumento superior a 50% no acumulado do ano. No caso da soja, a redução valerá até 15 de janeiro de 2021 e incluirá grão, farelo e óleo. Para o milho, o corte ficará em vigor por mais tempo, até 31 de março. “Ambas as medidas ...