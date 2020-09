Economia Governo zera imposto de importação de arroz para tentar conter alta nos preços Redução está restrita a 400 mil toneladas de arroz em casca e beneficiado; medida dura até o dia 31 de dezembro deste ano

O governo decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado até 31 de dezembro deste ano. A medida busca conter a alta no preço do alimento. A redução temporária está restrita à quota de 400 mil toneladas, incidente sobre arroz com casca não parboilizado e arroz semibranqueado ou branqueado não parboilizado. A proposta fo...