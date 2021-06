Economia Governo volta a discutir concessão de 1 mil km de rodovias em Goiás Acordo de cooperação técnica com BNDES cita desestatização de 1,14 mil quilômetros; Goinfra nega retomada e diz que são ‘apenas estudos’

O governo do Estado de Goiás assinou neste mês um Acordo de Cooperação Técnica com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estudos sobre a desestatização de 1,14 mil quilômetros de sete rodovias estaduais. A extensão agora analisada é, inclusive, maior do que a proposta inicial, feita no governo de Marconi Perillo (PSDB) para essas mesmas GO...