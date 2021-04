Economia Governo veta proposta no Orçamento de 2021 que previa mudança do auxílio-doença O objetivo foi garantir recursos suficientes para o pagamento de gastos obrigatórios, como aposentadorias e outros benefícios previdenciários

O governo vetou o mecanismo aprovado no Orçamento de 2021 que previa mudança nas regras do auxílio-doença. Para ampliar a verba controlada por deputados e senadores, o Congresso havia reduzido os gastos com o benefício na expectativa de que o modelo de pagamento fosse alterado - transferindo o custo para as empresas. Mas, em acordo com lideranças do Legislat...