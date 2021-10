Economia Governo vende apenas 5 de 92 áreas oferecidas em leilão para exploração de petróleo Ao todo, o governo arrecadou R$ 37,1 milhões no leilão, o menor valor arrecadado em um leilão de áreas exploratórias da ANP

Após embate com ambientalistas, o governo não conseguiu interessados por áreas para exploração e produção de petróleo em regiões consideradas sensíveis para a biodiversidade nos litorais do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina. Em leilão realizado nesta quinta-feira (7), foram arrematadas apenas 5 das 92 áreas oferecidas. Todas pelo preço mínimo oferecido pelo g...