Economia Governo vende apenas 1 dos 5 blocos de novo leilão do pré-sal e arrecada R$ 5,5 bilhões Previsão era de R$ 7,8 bi; Petrobras e chineses arrematam campo de Aram

Assim como na quarta-feira, 6, a Petrobras salvou o leilão de áreas de pré-sal do governo realizado nesta quinta-feira, 7. A estatal levou uma única área em sociedade com a estatal chinesa CNODC. O bloco de Aram, arrematado pelas duas companhias, é o mais nobre entre os cinco ofertados na 6ª Rodada de Partilha. No passado, a área chegou a ser arrematada pela italia...