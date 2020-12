Economia Governo vai simplificar licenças para obras de 'baixo risco urbanístico', como de residências Cidadão poderá construir ou habitar edificação de maneira mais fácil, enviando informações por portal unificado

O governo federal lança nesta segunda-feira (14) uma espécie de fast track para, a partir do ano que vem, agilizar a construção e a habitação de edificações no país através de portal na internet. Para isso, uma resolução extingue licenciamentos como alvará de construção e Habite-se para obras consideradas de baixo risco urbanístico. De acordo com os dados ma...