Economia Governo vai dobrar limite para compras em free shops; cota será de US$ 1 mil Ministro da Economia, Paulo Guedes prepara um decreto para ser editado nos próximos dias; valor para quem vai ao Paraguai também deve subir

O governo federal vai dobrar o limite atual para compras em free shops. A medida foi determinada pelo presidente Jair Bolsonaro ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que prepara decreto para ser editado nos próximos dias. Com a mudança, brasileiros que voltam de viagens do exterior poderão comprar US$ 1 mil em produtos nos aeroportos - hoje, esse limite é...