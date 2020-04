Economia Governo vai aguardar agosto para se manifestar

Em relatório mensal sobre plano emergencial, a Enel Distribuição Goiás afirmou que “tem encontrado desafios reais em decorrência das ações e medidas adotadas pelas autoridades no necessário combate a pandemia nas suas atividades técnicas, comerciais e no suprimento de bens e materiais”. O que diz impactar no cumprimento dos compromissos pactuados e nos indicadores, so...