Economia Governo tenta ampliar programa Casa Verde e Amarela às vésperas de 2022 O programa completou um ano de execução e tem como objetivo ampliar o acesso da população de baixa renda à moradia usando juros reduzidos

O governo apresentou nesta quarta-feira (15) medidas para tentar ampliar o uso do programa habitacional Casa Verde e Amarela às vésperas do calendário eleitoral de 2022. A maior parte das medidas tem previsão para entrar em vigor em novembro e o restante, no ano que vem. Entre as medidas anunciadas nesta quarta em cerimônia no Palácio do Planalto, está uma parcer...