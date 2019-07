Economia Governo sinaliza possibilidade de cassar concessão da Enel Depois de reunião em Brasília, Ronaldo Caiado recebe apoio do governo de Jair Bolsonaro para articular troca do controle da distribuidora goiana

Após reunião com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, o governador Ronaldo Caiado (DEM) diz ter recebido hoje a sinalização do governo de Jair Bolsonaro (PSL) para articular cassação da concessão da Enel, que controla a antiga Celg Distribuição, privatizada no governo de Marconi Perillo (PSDB), em novembro de 2016. Em Brasília nesta ...