Economia Governo se reunirá com linhas áreas para promover mercado brasileiro Uma das iniciativas adotadas neste ano neste sentido foi a polêmica cobrança por bagagens.

O governo brasileiro vai aproveitar o Fórum de Lideranças do Setor Aéreo da América Latina e Caribe, que ocorre deste domingo (27) a terça-feira (29) em Brasília, para se reunir com companhias aéreas da região visando promover e estimular a atuação no mercado brasileiro, atualmente dominado por três agentes: Latam, Gol e Azul. O encontro é considerado o maior evento s...