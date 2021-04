Economia Governo regulamenta programa de socorro a estados e GO, MG, RN e RS podem aderir Pela nova lei, o estado que entrar no Regime terá que adotar algumas medidas, como venda de estatais e redução de 20% dos benefícios fiscais em três anos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou decreto nesta terça-feira (20) para regulamentar as novas regras do Regime de Recuperação Fiscal, programa de socorro a estados em crise financeira. De acordo com o Tesouro Nacional, as mudanças podem beneficiar Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, que tentam aderir ao programa, além do Rio...