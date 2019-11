Economia Governo reduzirá custos para empresas contratarem jovens e mais velhos que ganham até R$ 1,5 mil Programa vai isentar empresas de contribuição para o INSS e as alíquotas do Sistema S, do salário-educação e do Incra

O novo programa do governo para incentivar a geração de empregos no País vai reduzir o custo das empresas nas contratações de trabalhadores com remuneração de até 1,5 salário mínimo, o equivalente hoje a R$ 1.497,00 mensais, segundo apurou a reportagem. Ao limitar a faixa salarial para o programa, a equipe econômica pretende impedir que os benefícios sejam ...