Diante da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Economia cortou ontem a projeção oficial para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 de 2,10% para 0,02%.

O governo também informou que um recuo nas previsões de arrecadação deveriam levar a um bloqueio de R$ 37,5 bilhões em recursos de ministérios, mas isso não será feito por conta da decretação de estado de calamidade pública no País.

Na última semana, o governo já havia revisado a perspectiva de alta da atividade de 2,4% para 2,1%. O número, porém, ainda não considerava o agravamento da crise do novo coronavírus e da guerra do preço do petróleo.

“Nas últimas duas semanas, uma série enorme de fatores aconteceu, o que nos levou, a bem da transparência, a reestimar a nossa modelagem”, afirmou o secretário de política econômica, Adolfo Sachsida.

O secretário não descarta uma recessão no País. “Esse cenário, infelizmente, já está sendo previsto. Existe boa chance de termos um PIB não muito favorável no primeiro trimestre e uma redução significativa no segundo trimestre”, disse.

Sachsida acredita, no entanto, que o choque é transitório e que há chance de recuperação na segunda metade do ano. “Tomando as medidas corretas, esperamos que no segundo semestre seremos capazes de gerar uma retomada”, afirmou.

Pelas novas contas do governo, o primeiro trimestre terá uma alta de 1,5% em relação ao mesmo período de 2019. Depois, seria observada uma retração de 1,4% no segundo trimestre e de 0,8% no terceiro. A pasta estima que haveria uma retomada no último trimestre do ano, com alta de 0,9%.

Mesmo com a forte revisão para baixo, o dado do governo já começa a se descolar de projeções feitas por analistas de mercado. Análise divulgada pela FGV ontem, por exemplo, aponta que a economia brasileira poderá ter contração de 4,4% no ano.

Receitas

No relatório bimestral de avaliação fiscal, divulgado ontem, o governo já cortou em R$ 32,7 bilhões a estimativa de receitas em 2020.

Foram considerados fatores como uma menor previsão de recolhimento com certos impostos, a exclusão dos ganhos com a privatização da Eletrobras (que representava R$ 16,1 bilhões no Orçamento) e uma retração de R$ 9,4 bilhões na expectativa de arrecadação com recursos naturais após a queda do preço do petróleo.

No lado das despesas, a previsão aumentou em R$ 6,3 bilhões principalmente pela destinação de recursos à Saúde para combater o coronavírus (a pasta recebeu R$ 5,1 bilhões em créditos extraordinários). Os cálculos do relatório ainda consideram um PIB crescendo a 2,1%, o que indica que as contas ficarão ainda mais desequilibradas ao longo do ano com a desaceleração da atividade.

Os novos números também não levam em conta o impacto de diferentes medidas anunciadas recentemente como forma de minimizar os efeitos da crise. Com isso, o relatório prevê um déficit de R$ 161,2 bilhões para o governo central no ano, pior do que a meta de R$ 124,1 bilhões que havia sido estipulada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

A nova revisão vai afetar as contas do governo. Com a perspectiva de que a economia vai travar neste ano, as estimativas de arrecadação tributária devem sofrer forte queda, criando um descompasso no Orçamento.

Déficit primário

Cálculos preliminares dos técnicos da área econômica apontam que, com o novo cenário, a projeção de déficit primário do governo federal em 2020 pode se aproximar de R$ 200 bilhões.

A ampliação do descasamento entre as receitas e os gastos do governo, desta vez, não vai forçar o Executivo a cortar verbas de ministérios. Isso porque o governo pediu ao Congresso o reconhecimento de estado de calamidade pública no País. A solicitação foi aprovada ontem (leia mais na página 13).

A medida, com validade até 31 de dezembro deste ano, foi adotada em razão da necessidade de elevar gastos públicos. Com ela, o governo não será mais obrigado a cumprir a meta fiscal e, portanto, não precisa contingenciar recursos (o aval é dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal).

A decisão do governo federal de pedir a decretação de calamidade pública foi por uma via radical para permitir a expansão de gastos e fazer frente aos efeitos da crise.

A avaliação de técnicos da pasta, porém, é de que o momento é de grande incerteza e ainda não seria possível estimar exatamente qual a nova meta necessária para garantir o funcionamento do plano de emergência contra a pandemia.

Os técnicos reafirmaram que está mantida a norma do teto de gatos (que impede crescimento real das despesas do governo) e a regra de ouro (que tem como objetivo impedir endividamento para pagar despesas correntes).