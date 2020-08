Economia Governo reduz de R$ 1.079 para R$ 1.067 o valor do salário mínimo em 2021 O novo valor é R$ 22 a mais que o salário atual; Projeção de déficit primário vai a R$ 233,6 bilhões por causa dos gastos com a pandemia

O governo apresentou nesta segunda-feira (31) a proposta de Orçamento de 2021 com a projeção de aumento do salário mínimo do valor atual (R$ 1.045) para R$ 1.067. Em abril, a estimativa era que o piso salarial fosse de R$ 1.079 no próximo ano. A revisão se deve ao cálculo do reajuste, que considera a inflação. Diante de uma alta mais acomodada nos preços...