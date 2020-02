Economia Governo reduz de 10% para 8% crédito de IPI para concentrados de refrigerantes "A gente vai passar de 10% para 8% agora, até chegar a 4% daqui uns dois ou três anos", disse o presidente Jair Bolsonaro

Decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, reduz para 8% o benefício fiscal do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) concedido a concentrados de refrigerante. O benefício consiste numa devolução feita pelo governo às empresas do setor em crédito pelo pagamento de IPI. Atualmente, o tamanho dessa devolução está sob a alíquota de 10%, mas com o decre...