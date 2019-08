Economia Governo reduz a zero alíquota sobre diversos bens de capital A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (2)

Portaria do Ministério da Economia amplia a lista de bens de capital que terão sua alíquota de imposto de importação reduzida a zero. Bens de capital são maquinários, ferramentas, instalações e outros tipos de equipamentos utilizados para a fabricação de produtos para consumo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje (2). Por meio dessa ...