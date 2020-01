Economia Governo reajusta tabela do frete rodoviário em até 15% Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estabeleceu mudanças para o a cobrança; entre as medidas está a obrigação do pagamento do chamado frete retorno para os caminhoneiros

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estabeleceu novas regras para a cobrança do frete rodoviário em resolução publicada nesta quinta-feira, 16. Entre elas, está a obrigação do pagamento do chamado frete retorno para os caminhoneiros. Além disso, a resolução também determina novos valores para cálculo do frete. Com as alterações, o valo...