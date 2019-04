Economia Governo quer reduzir pela metade o preço do gás de cozinha, diz Guedes Ao participar da 22ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, em Brasília, o ministro disse que o monopólio da Petrobras no refino do gás torna o preço do produto mais caro no Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje (9) que o governo pretende reduzir pela metade o preço do gás de cozinha no país em dois anos. De acordo com o ministro, para conseguir essa redução, é preciso quebrar o monopólio do refino e da distribuição. “Daqui a dois anos, o botijão de gás vai chegar na metade do preço na casa do trabalhador brasil...