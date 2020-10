Economia Governo quer 'Orçamento de guerra' automático em caso de emergência Ideia é inserir na Constituição um dispositivo permanente para permitir uma flexibilização do Orçamento em casos de emergência fiscal

O governo planeja inserir na Constituição um dispositivo permanente para permitir uma flexibilização do Orçamento em casos de emergência fiscal. O mecanismo seria semelhante ao “Orçamento de guerra”, aplicado neste ano para permitir gastos de combate à pandemia do novo coronavírus. A diferença, nesse caso, é que a ativação do mecanismo seria associada à disp...