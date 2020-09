Economia Governo quer corte de R$ 10 bi ao ano em benefício para deficientes e idosos Plano mira irregularidades para reduzir despesas e abrir espaço no Orçamento

O governo Jair Bolsonaro (sem partido) planeja endurecer regras e revisar quase 2 milhões de benefícios destinados a idosos e pessoas carentes com deficiência. Com as medidas, a serem tomadas por decreto, o governo busca uma economia que chegaria a R$ 10 bilhões por ano. A iniciativa está sendo preparada em conjunto pelos Ministérios da Cidadania e da Econom...