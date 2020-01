Economia Governo propõe contratar servidores aposentados do INSS para força-tarefa Tribunal de Contas avisou que barraria a contratação exclusiva de militares da reserva para o trabalho que pretende reduzir a fila de pedidos de benefícios

Para atender a recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU), o governo propôs a contratação de servidores aposentados do INSS para acabar com as filas dos pedidos de benefícios. A proposta foi apresentada nesta quinta-feira, 23, pelo secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, ao TCU. O minist...