Economia Governo proíbe a venda de marcas de azeite fraudadas em Goiás, DF e outros seis Estados Produtos devem ser retirados de circulação já nesta segunda-feira sob pena de multa

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) proibiu a venda de seis marcas de azeite de oliva depois de encontrar produtos fraudados e impróprios para o consumo no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas e Minas Gerais. Por determinação do Mapa, os estoques dos itens da Oliveiras do Con...