Economia Governo prevê novo auxílio emergencial, se precatório não for resolvido rapidamente A possibilidade entrou no radar de membros do governo diante do prazo curto para que o tema seja resolvido

O governo considera elevada a chance de haver uma nova prorrogação do auxílio emergencial caso não seja concretizada rapidamente uma solução para o crescimento da conta de precatórios --dívidas do governo fruto de sentenças judiciais e que não têm mais possibilidade de recurso. A possibilidade entrou no radar de membros do governo diante do prazo curto para que o ...