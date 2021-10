Economia Governo prevê gastar mais com contratação de servidores em ano eleitoral Ao enviar a previsão de gastos de 2022, a equipe econômica solicitou ao Congresso que sejam liberados recursos para a contratação de quase 70 mil servidores ao longo do ano

O governo pretende aumentar as despesas com a contratação de servidores em 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) almeja a reeleição. Pelos dados do projeto de Orçamento do próximo ano, a admissão de funcionários públicos deve ser recorde no governo de Bolsonaro. Ao enviar a previsão de gastos de 2022, a equipe econômica solicitou ao Congress...