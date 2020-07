Economia Governo permite uso de imóvel financiado como garantia de novo crédito Medida é mais uma tentativa na busca de aumento do acesso de brasileiros ao crédito durante a crise causada pela Covid-19

O governo estabeleceu as regras para que um imóvel financiado possa ser usado como garantia em novas operações de crédito. A medida, detalhada na manhã desta terça-feira, 21, é mais uma das ações para aumentar o acesso dos brasileiros ao crédito durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Banco Central (BC), quem possui um financ...