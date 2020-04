O governo brasileiro fez um apelo à Índia para a liberação de ao menos 31,6 toneladas de ingredientes usados na fabricação de medicamentos pela indústria farmacêutica no Brasil.



Em ofícios obtidos pela reportagem, assinados na última semana, o secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, disse compreender o momento "atípico", mas pediu "atenção especial" do governo indiano para tentativas de importações de empresas brasileiras.



Endereçados ao ministro da Indústria e Comércio da Índia, Piyush Goyal, os ofícios são acompanhados por uma tabela com mais de 20 insumos farmacêuticos pedidos por empresas brasileiras desde setembro de 2019 e que ainda estariam bloqueados.



No rol de produtos bloqueados há o anti-inflamatório nimesulida e mais de 7,8 toneladas de pantoprazol, usado para reduzir acidez estomacal e contra sintomas de gastrite, entre outros. O Brasil pede ainda liberação de produtos que estão sendo testados para a covid-19, como sulfato de hidroxicloroquina e a azitromicina. Não existe ainda comprovação de que estes medicamentos sirvam contra a pandemia.



Segundo integrantes da indústria, o volume de insumos farmacêuticos de que o Brasil pede a liberação é considerável, mas não chega a impactar a produção do país.



A Índia restringiu a exportação de uma série de produtos em meio à pandemia da covid-19. No último dia 25 o país proibiu a exportação da hidroxicloroquina Ao lado da China, o país é importante fornecedor de matéria-prima para fabricação de medicamentos no mundo.



As associações do mercado farmacêutico brasileiro dizem que bloqueios de exportações ainda não atingem de forma generalizada o mercado brasileiro."O setor farmacêutico tem trabalhado incansavelmente, sem nenhuma sinalização de desabastecimento de produtos, desemprego ou desinvestimento", disse na segunda-feira, 30, presidente da ProGenéricos, Telma Salles ao Estado.