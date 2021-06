Economia Governo não paga auxílio a mais de 400 mil na fila do Bolsa Família Custo mensal do programa caiu este ano de R$ 2,7 bilhões para R$ 1,1 bilhão

Mais de 400 mil cadastrados que estão na fila de espera do Bolsa Família ficaram sem o auxílio emergencial neste ano, apesar de o governo Jair Bolsonaro (sem partido) dizer que os recursos para o pagamento da assistência emergencial na pandemia estão sobrando. Essas famílias apresentaram documentação ao Ministério da Cidadania no início do ano, quando a nova rodada...