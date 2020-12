Economia Governo muda idade para pagamento da pensão por morte do INSS e de servidores A idade-limite subiu um ano

O Ministério da Economia alterou a idade para a duração do pagamento da pensão por morte aos dependentes de segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e dos servidores públicos federais. A idade-limite subiu um ano. A portaria nº 424 foi publicada no "Diário Oficial da União" desta quarta-feira (30) e é assinada por Marcelo Pacheco dos Guaranys, minist...