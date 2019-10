Economia Governo levantou R$ 96,2 bi com desestatizações até setembro O governo cumpriu a meta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de levantar US$ 20 bilhões neste ano

Até setembro, o governo federal levantou R$ 96,2 bilhões (US$ 23,5 bilhões) com desestatizações nas mais diversas modalidades. O valor foi divulgado nesta quinta-feira (3) pelo secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Mattar. O valor indica que as operações foram concluídas. O dinheiro ainda está entrando no cai...