Governo lança plano de desenvolvimento com metas para 2031

O governo federal divulgou nesta terça-feira (27) a estratégia para desenvolvimento do Brasil de 2020 a 2031. O objetivo é estabelecer um planejamento para retomar a economia do país nesse período, com atuação estável e coerente dos órgãos e das entidades da administração pública federal. A iniciativa foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos ministros da Eco...