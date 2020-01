Economia Governo lança aplicativo que lista devedores da União a partir de nota fiscal e GPS Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quer estimular a 'cidadania fiscal' com o app, que estará disponível esta semana

O governo lança esta semana um aplicativo para que os cidadãos possam consultar, pelo celular, as dívidas de empresas e pessoas físicas com a União. Será possível fotografar uma nota fiscal e descobrir se o estabelecimento deixou de pagar tributos, contribuições previdenciárias ou o FGTS de funcionários, e até localizar os devedores mais próximos por meio do GPS. O aplica...