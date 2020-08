Economia Governo instala Centro de Excelência em Agricultura Exponencial no IF Goiano de Rio Verde De R$ 15 milhões investidos, R$ 9 milhões serão destinados ao fomento inicial de 100 bolsas de pesquisa para mestrado, doutorado, técnico, graduação, pós-doutorado, iniciação científica, pesquisador visitante, entre outras

O Polo de Inovação do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) de Rio Verde vai receber unidade do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial (Ceagre). O objetivo é desenvolver projetos de pesquisa aplicada para levar tecnologias exponenciais ao campo. Segundo o governo de Goiás, de onde partiu a iniciativa, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goi...