Economia Governo federal tem superávit de R$ 43,2 bi Contas tiveram desempenho melhor do que o esperado em janeiro após a suspensão de gastos emergenciais

Após registrar o maior rombo da história em 2020, as contas do governo federal iniciaram o ano com resultado positivo. Em janeiro, houve superávit primário de R$ 43,2 bilhões, informou o Tesouro Nacional ontem. O saldo é ligeiramente pior do que o observado em janeiro de 2020, quando ficou positivo em R$ 44,1 bilhões. Na comparação com o mesmo período do ano passado...