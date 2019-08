Economia Governo federal tem de pagar, cobram entidades

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Sandro Mabel, afirma que a situação dos Estados em relação a Lei Kandir é um “exemplo de que a União não é boa pagadora”. Mabel afirma que diante do prejuízo a melhor alternativa seria forçar o governo federal a devolver as compensações. O presidente também defende que matérias-primas exportadas sem...