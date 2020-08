Economia Governo Federal estuda estender auxílio emergencial até o fim de 2020, mas com valor de R$ 200 Ainda não foi batido o martelo sobre a decisão; benefício já teve cinco parcelas confirmadas de R$ 600, de abril a agosto

O governo estuda estender o auxílio emergencial, destinado a trabalhadores informais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família, até o fim de 2020, segundo apurou o Estadão com integrantes da equipe econômica. A ideia é que o benefício seja prorrogado até dezembro, mas o valor das próximas prestações (setembro, outubro, novembro e dezembro) deve ser menor do que...