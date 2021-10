Economia Governo federal autoriza complemento ao orçamento do Censo 2022 Foi autorizado a complementação de cerca de R$ 292 milhões ao orçamento do Censo Demográfico 2022

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou hoje (15) que a Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento autorizou a complementação de cerca de R$ 292 milhões ao orçamento do Censo Demográfico 2022. Com a emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022, a pesquisa receberá R$ 2.292.907.087. O PLOA 2022 foi enviado ao Congresso Nacion...