Economia Governo faz reunião emergencial com distribuidora

Depois das quedas de energia que afetaram diversas cidades no final de semana, o governo estadual teve ontem uma reunião emergencial com a Enel Distribuição Goiás. De acordo com o secretário-geral de governo de Goiás, Adriano da Rocha Lima, a empresa alegou que as chuvas intensas de domingo (26) juntamente com questões trabalhistas teriam limitado o número de equipes nos ...