Governo fala em descentralização com vinda de 27 indústrias

O governo estadual anunciou ontem, em evento de assinatura de protocolo de intenção de instalação com 22 empresas, que o Estado deve receber 27 novas indústrias. Com investimento previsto em R$ 661,9 milhões e geração de 3.616 empregos diretos e 11.443 indiretos, as novas instalações estão previstas para 21 cidades diferentes, o que mostraria a nova política adotada. ...