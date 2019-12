Economia Governo estuda reformular programa de socorro a Estados, diz secretário Dos 27 Estados e Distrito Federal, 14 hoje estão em calamidade financeira

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse nesta quarta-feira que o governo estuda uma reformatação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) dos Estados, o nome formal do programa de socorro a governadores. Dos 27 Estados e Distrito Federal, 14 hoje estão em calamidade financeira, mas apenas o Rio de Janeiro conseguiu aderir ao r...