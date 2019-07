Economia Governo estuda limitar saques do FGTS de contas ativas e inativas a R$ 500 este ano Nova proposta foi discutida nesta segunda-feira em reunião no Ministério da Economia; a partir do ano que vem, a ideia é permitir que os trabalhadores possam fazer os saques no mês de aniversário

O governo estuda agora limitar os saques das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a R$ 500 neste ano. O valor máximo seria para contas ativas (dos contratos atuais) e inativas (de contratos inativos). Independentemente de quantas contas tiver, o trabalhador só poderia sacar no máximo esse valor para cada conta que tiver. O limite foi di...