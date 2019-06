Economia Governo estuda cobrança de bagagens apenas para companhias aéreas de baixo custo Declaração do presidente Jair Bolsonaro (PSL) não especificou como seria a diferenciação entre empresas

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta sexta-feira (14), que estuda uma alternativa para manter a gratuidade de bagagem em voos domésticos, mas abrindo uma exceção de cobrança apenas para as companhias aéreas de baixo custo, as chamadas low cost. A informação foi dada durante café da manhã com jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto. A volta da franquia de bag...