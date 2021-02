Economia Governo estuda ‘bolsa caminhoneiro’ contra alta do diesel Voucher seria saída para Planalto reduzir o impacto do aumento sem interferir na política da Petrobras; vice-presidente defende fundo com royalties

Dentre as medidas que o governo Jair Bolsonaro estuda para reduzir o impacto do aumento dos preços dos combustíveis, sem interferir na política da Petrobras, está a criação de um “voucher caminhoneiro”.A ideia seria calcular uma média dos quilômetros rodados e do consumo de diesel. Quando o preço aumentasse, os profissionais teriam uma restituição do valor equivalen...