Economia Governo espera novo ritmo à pauta econômica após pleitos Para o Planalto, possíveis vitórias de aliados na Câmara dos Deputados e no Senado devem acelerar agenda do ministro Paulo Guedes

Num cenário em que os candidatos governistas assumem o comando da Câmara e do Senado a partir de fevereiro, o governo espera que o alinhamento entre eles ajudará a acelerar a agenda do ministro Paulo Guedes (Economia), inclusive agendas estruturais que demandam maior apoio no Congresso.Alguns projetos prioritários para a pasta já passaram por uma das Casas, mas não tiveram...