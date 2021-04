Economia Governo e Congresso fecham acordo para resolver impasse do Orçamento Expectativa é que a medida ajude a abrir espaço para acomodar as emendas parlamentares acatadas pelo relator do Orçamento

Governo e Congresso fecharam um acordo nesta segunda-feira (19) para aprovar projeto de lei que busca resolver o impasse do Orçamento deste ano e retira o programa de corte de jornada e salários, o Pronampe e gastos emergenciais com saúde da meta fiscal. A expectativa é que a medida ajude a abrir espaço para acomodar as emendas parlamentares acatadas pelo relato...