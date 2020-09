Economia Governo e aliados discutem corte de R$ 30 bi e avaliam programa social em 2021 Ação para baixa renda continua nas conversas, mas números dependem de aval de Bolsonaro

Membros do governo debateram neste fim de semana com o senador Márcio Bittar (MDB-AC) o Pacto Federativo. A proposta corta gastos obrigatórios e abre caminho para novas despesas a partir de 2021. Os cálculos atualizados apontam para um potencial de economia acima de R$ 30 bilhões no próximo ano, enquanto uma versão mais enxuta pouparia quase R$ 20 bilhõe...