Economia Governo diz que Petrobras é livre para definir alta do diesel Após reunião no Planalto para discutir a política de preços da companhia, Paulo Guedes descarta interferências na estatal, que ainda não confirmou reajuste

Depois da forte reação do mercado à suspensão do reajuste do diesel a pedido do presidente Jair Bolsonaro (PSL), o governo saiu a campo ontem para transmitir a imagem de que a Petrobras é livre para definir o momento e o valor da alta no preço do diesel. “É a Petrobras quem decide reajuste, não é ministro da Economia ou presidente da República. A Petrobras é realme...