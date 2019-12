Economia Governo diz que já conversa em Washington para 'defender interesse comercial brasileiro' A declaração sobre a ameaça de os EUA taxarem o aço brasileiro vem depois de o presidente Jair Bolsonaro afirmar que, 'se for o caso', vai conversar com o presidente dos Estados Unidos

O governo brasileiro divulgou nota em que diz que está “em contato com interlocutores em Washington” após ter tomado conhecimento da declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre intenção de sobretaxar o aço e o alumínio do Brasil. “O governo trabalhará para defender o interesse comercial brasileiro e assegurar a fluidez do comérc...