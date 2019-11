Economia Governo divulga edital para nomeação de 1.132 aprovados em concurso da Aganp Documento contando com cronograma e procedimentos será divulgado na íntegra no site da pasta até às 18 horas desta segunda-feira (4)

O Governo de Goiás em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração (Sead) divulgou segunda-feira (4), na página dois do Diário Oficial do Estado, que o edital para de convocação de 1.132 aprovados no concurso da extinta Agência Goiana de Negócios Públicos (Aganp), que foi realizado em 2006 será publicado na íntegra no site da pasta até às 18 horas, com o cronograma e os procedimentos para nomeação dos candidatos. Segundo a pasta, o apro...